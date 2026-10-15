Man drowns in sea off Sai Kung's Kiu Tsui Chau

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Woman found dead in tent at Sai Kung campsite
09-10-2026 03:51 HKT
Man, 45, dies after being rescued from sea off Kwun Tong public pier
18-09-2026 05:50 HKT
Fisherman falls into sea at Pok Fu Lam, rescued unconscious
21-08-2026 04:21 HKT
Woman dies after being pulled from sea off Tsuen Wan
14-08-2026 04:51 HKT
82-year-old man dies after drowning at Wu Kai Sha pier
13-08-2026 06:35 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Police launch anti-burglary operation in Tseung Kwan O and Sai Kung
16-07-2026 03:17 HKT
13-year-old girl found dead after hanging in Yau Ma Tei flat
14-10-2026 03:20 HKT
Kim Jones to open first global flagship at Henderson's Central Yards in 2027
13-10-2026 20:13 HKT