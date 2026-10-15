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HONG KONG
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NEWS

Man drowns in sea off Sai Kung's Kiu Tsui Chau

NEWS
37 mins ago
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A man died after being found drowning in the sea off Kiu Tsui Chau in Sai Kung early on Thursday.

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Police received a report at around 2.42am that someone was drowning in the waters. A passing sampan rescued the man and took him to Ho Chung Pier.

Rescuers arrived to find the man unconscious. He was taken to Tseung Kwan O Hospital by ambulance, where he was pronounced dead at 3.49am.

Police are investigating.

drowning Sai Kung Kiu Tsui Chau

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