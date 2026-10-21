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HONG KONG
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NEWS

Dump truck collides with lorry on Yuen Long Highway, leaving one injured

NEWS
59 mins ago
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(Online picture)
(Online picture)

A driver was injured on Wednesday morning after a dump truck collided with a 5.5-tonne lorry on Yuen Long Highway near Fuk Hang Tsuen.

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The accident occurred around 9.20am in the Yuen Long-bound lanes. The lorry driver was trapped inside the vehicle following the crash before being rescued by firefighters. He remained conscious when taken to hospital for treatment.

The Transport Department announced that part of the Yuen Long-bound lanes near Fuk Hang Tsuen remains closed, forcing motorists to use the remaining open lanes and causing heavy traffic congestion in the area.

An investigation into the cause of the accident is under way.

 

traffic accidentYuen Long Highway

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