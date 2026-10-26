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HONG KONG
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NEWS

(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed

NEWS
1 hour ago
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Two men were injured in a three-vehicle crash after a car was seen driving against traffic on Ting Kok Road towards Tai Mei Tuk in Tai Po early on Sunday.

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The accident occurred around 1am near Lai Pek Shan bus stop. Two private cars were travelling along the road when they encountered an oncoming vehicle. The front car could not avoid it and collided head-on, with its front end smoking, and the rear car then hit the front car's rear.

Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB
Photo: FB

The 38-year-old wrong-way driver claimed he was avoiding an object on the road. He suffered injuries to his chest and leg and was taken to Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital. The 57-year-old driver of the front car also suffered neck, chest and leg injuries and was taken to hospital.

Sources said the wrong-way driver briefly left the scene. Police are investigating the circumstances.

traffic accident Tai Po wrong-way driving

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