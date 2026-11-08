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HONG KONG
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KMB to explore restricted area routes for pet-friendly bus expansion

NEWS
1 hour ago
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The Kowloon Motor Bus (KMB) is exploring new suburban routes for its pet-friendly bus service, including potential destinations within restricted areas.

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Speaking at an event marking the second anniversary of the service, the bus operator stressed that its Lantau Island pet route has consistently received an enthusiastic response. Since its launch, the pet bus service has attracted over 30,000 passenger and pet trips, and KMB now plans to increase service frequencies and study the expansion of its route network.

The operator committed to increasing service frequencies after autumn, promising to add more weekday and weekend departures as demand. "Our goal is to bring pets and their owners to locations that are otherwise difficult to access," a KMB representative said.

Currently, KMB’s pet buses welcome all breeds of pets on board, and the operator assures passengers that proper segregation measures will be implemented to ensure different types of animals have sufficient space and remain comfortable during their journeys.

KMB

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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