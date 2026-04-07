logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

KMB, Citybus say refined oil prices have nearly tripled, seek govt help

NEWS
50 mins ago
logo
logo
logo

Kowloon Motor Bus and Citybus have warned that refined oil prices have surged nearly threefold since the Middle East war began in late February, putting unprecedented financial pressure on the franchised bus industry.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

While crude oil prices have risen about 60 percent, refined oil prices – which directly affect bus operators – have soared from an average of US$90 per barrel in February to over US$200, peaking at US$255, the two bus companies said in a joint statement.

Before the war, fuel costs accounted for about 10 to 15 percent of fare revenue. That figure has now risen to about 30 percent. The companies noted that franchised bus operations have always operated on thin profit margins, and the surge in refined oil prices has caused a severe imbalance between revenue and expenditure.

The bus operators welcomed the government's recently announced fuel price relief measures, describing them as helpful in the short term. However, they predicted that high oil prices are unlikely to be resolved quickly and called for medium- to long-term discussions with the government on more effective solutions to ensure the sustainability of public transport services.

KMB Citybus fuel prices

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
2 men loudly discuss prostitution on bus, sparking passenger backlash
SOCIAL BUZZ
07-04-2026 03:03 HKT
KMB and NLB seek bus franchises renewal as govt eyes service improvements
NEWS
25-03-2026 21:16 HKT
HKPM and KMB roll out 'Pharaoh Cat Buses' to celebrate blockbuster ancient Egypt exhibition
NEWS
07-03-2026 16:37 HKT
Hong Kong Palace Museum and KMB to launch 'Pharaoh Cat Buses' on Mar 7
NEWS
04-03-2026 18:32 HKT
KMB signals possible fare hike as revenue pressures mount
NEWS
02-03-2026 18:58 HKT
"SPCA Dogathon 2026" Presented by Hill’s Pet Nutrition: Hong Kong’s First-Ever MTR Ride for Pet Dogs and Pet Bus by KMB
NEWS
07-01-2026 16:30 HKT
KMB driver falls ill at wheel, bus hits railings and traffic light
NEWS
25-12-2025 01:59 HKT
Motorcyclist killed in collision with two KMB buses in Ngau Chi Wan
NEWS
15-09-2025 02:24 HKT
HK resumes limited public transportation services as T8 signal takes effect
NEWS
20-07-2025 17:15 HKT
New pet bus routes to be launched by KMB starting Sat
NEWS
17-07-2025 21:08 HKT
(File Photo)
HK to brace for seven-day heatwave, record temperatures forecast
NEWS
10 hours ago
Qatar Airways aircraft parked at Teruel Airport in Spain, as airlines move planes away from escalating conflict in the Middle East, in Teruel, Spain, March 20, 2026. (Reuters)
Qatar Airways to restore service to and from Doha to over 120 destinations by mid-May
WORLD
08-04-2026 20:18 HKT
(File Photo)
Discovery Bay egg hunt cancellation sparks 16 complaints, $8,000 in losses
NEWS
08-04-2026 17:30 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.