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HONG KONG
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NEWS

Transport Department parking meter system breaks down, urgent repairs underway

NEWS
15 mins ago
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The Transport Department announced that its parking meter system experienced a technical failure this morning, with emergency repairs currently underway.

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The department stated that it received a report from the operator regarding the system malfunction at approximately 8.20am on Tuesday.

Authorities have instructed the operator to follow up promptly and complete the necessary restoration work to minimize disruption to motorists.

The operator has also been ordered to thoroughly investigate the cause of the incident and submit a formal report.

Motorists seeking assistance or further information can contact the service hotline at 2332 3700.

 

Transport Departmentparking meter system

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