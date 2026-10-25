More than 1,500 riders injured or killed in first nine months, says Transport Department

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TD outlines road closures and transit adjustments for Hong Kong Cyclothon
06-10-2026 19:04 HKT
Traffic smooth on school day as transport agency steps up monitoring
01-09-2026 10:46 HKT
Transport Department urges early travel on school start day
31-08-2026 11:53 HKT
TD deploys AI to fast-track license renewals and cross-border permits
20-08-2026 13:57 HKT
Lawmakers urge VR training to ease learner-driver pressure on roads
20-05-2026 18:27 HKT
TD reports smooth start as commercial vehicles roll with halved tolls
17-05-2026 12:59 HKT
Screen glitches and cracked displays plague Apple's iPhone Duo launch
24-10-2026 18:45 HKT