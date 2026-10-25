More than 1,500 riders injured or killed in first nine months, says Transport Department

Over 1,500 motorcycle riders were injured or killed in traffic accidents in the first three quarters of this year, with 15 fatalities, more than in the same period last year, according to the Transport Department.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

In a recent social media post, the Transport Department highlighted the vulnerability of motorcycle riders, emphasizing the importance of wearing appropriate, properly fitted helmets.

The department also recommended that riders wear light-colored, fluorescent, or reflective clothing to increase their visibility to other road users.

Riders are reminded to keep headlights and taillights on at all times while on the road.

The Transport Department further advised riders to maintain a driving position that ensures clear visibility to other motorists and pedestrians, avoid the blind spots of large vehicles, and refrain from using mobile phones or headphones while riding.

Additional safety measures include limiting passengers—unless a sidecar is present, only one passenger is allowed, and they must wear a properly fitted helmet and sit astride the seat. The department also warned that children under the age of eight should not be carried on motorcycles.