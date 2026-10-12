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HONG KONG
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NEWS

Malaysian woman arrested at HK airport with $5.4m of ketamine hidden in coffee powder

NEWS
23 mins ago
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Hong Kong Customs arrested a 28-year-old Malaysian woman at Hong Kong International Airport on Sunday after seizing about 15 kilogrammes of suspected ketamine with an estimated market value of about HK$5.4 million.

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The woman arrived from Paris via Taipei. During customs clearance, officers found the suspected ketamine concealed in coffee powder packages inside her check-in suitcase.

The investigation is ongoing. Customs reminded the public that drug trafficking carries a maximum penalty of HK$5 million and life imprisonment.

ketamine Customs airport arrest

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