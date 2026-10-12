Malaysian woman arrested at HK airport with $5.4m of ketamine hidden in coffee powder

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Customs seizes $2.55m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
09-10-2026 03:46 HKT
Customs chief inspects new Huanggang port ahead of opening
07-10-2026 00:53 HKT
Customs seizes $1.45m in drugs at HK airport, 2 mainland passengers arrested
17-09-2026 02:04 HKT
Customs seizes over $15m in drugs at HK airport in 3 cases, 5 arrested
10-09-2026 01:55 HKT
HK, Shenzhen customs chiefs hold meeting on new Huanggang port operations
10-09-2026 01:50 HKT
Thailand plans entry and exit fees totalling $338 for air travellers
09-10-2026 03:37 HKT