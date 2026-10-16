Man arrested after attacking colleague with cleaver at Fan Kam Road village house

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2 men injured in iron bar attack near Tsuen Wan ferry pier
22-09-2026 05:43 HKT
Man arrested after kicking pram and pushing wife to ground in Prince Edward
22-09-2026 04:40 HKT
2 drivers arrested after parking dispute escalates into brawl in Yau Tong
10-09-2026 02:06 HKT
Elderly man assaulted over money dispute at Tuen Mun shopping centre
20-08-2026 04:41 HKT
Man arrested over assault at Wan Chai carpark
18-08-2026 04:22 HKT
Two hospital staff arrested over alleged assault on 94-year-old patient
03-06-2026 16:53 HKT
Transport chief takes a back seat on fining transit nuisance behavior
14-10-2026 18:09 HKT