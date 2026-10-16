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HONG KONG
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NEWS

Man arrested after attacking colleague with cleaver at Fan Kam Road village house

NEWS
7 mins ago
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A 48-year-old man was arrested after allegedly attacking his colleague with a cleaver at a village house on Fan Kam Road on Thursday afternoon.

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Police received a report at around 2pm from a 45-year-old man surnamed Sze that he had argued with a 48-year-old man surnamed Lee over a trivial matter. During the dispute, Lee allegedly threatened him verbally and then attacked him with a cleaver.

Sze suffered neck injuries but remained conscious and was taken to North District Hospital. Police found a cleaver about 20cm long at the scene.

Lee was arrested on suspicion of criminal intimidation and assault occasioning actual bodily harm and is being detained. The case has been handed to the Yuen Long police district crime investigation team.

Sources said the village house is used as staff quarters and the two men are colleagues. An argument over work or daily communication escalated into violence.

assault Fan Kam Road cleaver

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