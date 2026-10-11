logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Hill fire broke out in Yuen Long with a 30-meter fire front

NEWS
21 mins ago
logo
logo
logo

A hill fire erupted near Cheung Ngau Shan and Tseng Hang Shan in Yuen Long on Sunday morning, producing a 30-meter fire front that burned through a significant area of vegetation.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Fire Services Department received multiple emergency calls at around 11am, while the Government Flying Service was also deployed to carry out water bombing operations in an effort to contain the blaze.

Authorities noted that several graves are located in the vicinity, raising concerns that the fire may have been accidentally started by visitors sweeping graves in preparation for the upcoming Chung Yeung Festival.

hill fireYuen Long

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Police, AFCD catch one dog in Yuen Long search after fatal attack
NEWS
30-09-2026 18:48 HKT
Yuen Long stray dog search operation enters fifth day after fatal attack
NEWS
24-09-2026 16:00 HKT
Background of Yuen Long dog attack victim revealed and late-night cycling explained
NEWS
24-09-2026 11:48 HKT
Govt mulls higher fines for pet abandonment, illegal feeding: Tse Chin-wan
NEWS
23-09-2026 11:52 HKT
Chris Tang cites practical hurdles to adding CCTV after fatal Yuen Long dog attack
NEWS
21-09-2026 10:52 HKT
Woman dies after suspected dog attack in Yuen Long
NEWS
20-09-2026 17:27 HKT
Owner charged after dog mauling killed two small dogs in Yuen Long
NEWS
19-08-2026 22:02 HKT
(Online photo)
AFCD identifies owner of off-leash dog involved in fatal Yuen Long dog attack
NEWS
18-08-2026 13:18 HKT
Two power cuts in a day leave Yuen Long estate residents sweltering
NEWS
12-08-2026 01:11 HKT
Solar panel fire breaks out at Yuen Long village house, expert warns of maintenance needs
NEWS
05-08-2026 04:37 HKT
Late casino tycoon Stanley Ho family unites at Mario Ho Macau wedding banquet
NEWS
09-10-2026 21:00 HKT
File Photo/Reuters
Thailand plans entry and exit fees totalling $338 for air travellers
WORLD
09-10-2026 03:37 HKT
Hong Kong taxi passenger pays double fare after driver claims seatback payment code was an advertisement
NEWS
10-10-2026 14:00 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.