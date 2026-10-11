Hill fire broke out in Yuen Long with a 30-meter fire front

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Police, AFCD catch one dog in Yuen Long search after fatal attack
30-09-2026 18:48 HKT
Yuen Long stray dog search operation enters fifth day after fatal attack
24-09-2026 16:00 HKT
Govt mulls higher fines for pet abandonment, illegal feeding: Tse Chin-wan
23-09-2026 11:52 HKT
Woman dies after suspected dog attack in Yuen Long
20-09-2026 17:27 HKT
Owner charged after dog mauling killed two small dogs in Yuen Long
19-08-2026 22:02 HKT
Two power cuts in a day leave Yuen Long estate residents sweltering
12-08-2026 01:11 HKT
Thailand plans entry and exit fees totalling $338 for air travellers
09-10-2026 03:37 HKT