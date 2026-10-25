Por Lo Shan hill fire erupts in Tuen Mun

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Man injured in Tuen Mun after car overturns
19-10-2026 15:01 HKT
(Video) Thick smoke blankets Tuen Mun after scrap metal barge catches fire
13-10-2026 17:22 HKT
Hill fire broke out in Yuen Long with a 30-meter fire front
11-10-2026 16:44 HKT
Parents of Tuen Mun beer-carrying girl released on bail
08-10-2026 21:27 HKT
Pack of stray dogs damages parked car in Tuen Mun
23-09-2026 10:43 HKT
Recurring main burst prompt calls for aging pipe replacement review
30-07-2026 14:00 HKT
MTRC launches tender for Tuen Mun A16 Station Package Two project
15-07-2026 15:09 HKT