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HONG KONG
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NEWS

Por Lo Shan hill fire erupts in Tuen Mun

NEWS
33 mins ago
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A fire erupted on the hillside of Por Lo Shan, opposite Wong Yin Street in Tuen Mun, on Sunday, sending thick plumes of smoke into the sky and drawing the attention of residents.

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The Government Flying Service dispatched a helicopter to assist the firefighters in battling the blaze by dropping water bombs.

There have been no reports of injuries or people trapped. Authorities are currently investigating the cause of the fire.

Earlier in the day, the Observatory issued a yellow fire danger warning, noting that a dry northeast monsoon was bringing fine weather to Guangdong. By midday, the relative humidity in many districts of Hong Kong had dropped to 60 percent or lower, increasing the risk of hill fires.

Tuen Munhill fire

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