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HONG KONG
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NEWS

Car overturns after crashing into barrier on West Kowloon Corridor

NEWS
1 hour ago
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A red private car flipped onto its roof after crashing into a barrier on the West Kowloon Corridor in Cheung Sha Wan on Wednesday night.

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The accident occurred at 10.01pm as the car travelled eastbound near Banyan Garden. The 26-year-old male driver, surnamed Kwok, refused hospital treatment after being examined.

Police are investigating the cause of the accident.

traffic accident West Kowloon Corridor overturned car

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