HKJC awards $37.5m to recognize city’s medallists for best-ever Asian Games performance

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HK riders jump into Asian Games finals with stellar opening day
03-10-2026 19:00 HKT
Double medal for Hong Kong youth sailors at Nagoya Asian Games
03-10-2026 16:17 HKT
Teen windsurfers from HK dominate iQFoil events to propel medal count
03-10-2026 14:11 HKT
Hong Kong cyclist Ceci Lee secures bronze in grueling omnium event
02-10-2026 19:10 HKT
Hong Kong tennis pair takes bronze after semi-final defeat
02-10-2026 18:34 HKT
Eala-conqueror Wang wins Asian Games tennis gold and Olympic berth
02-10-2026 16:54 HKT
Taiwan gender-row boxer Lin Yu-ting wins 'monumental' Asian Games gold
02-10-2026 15:59 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT