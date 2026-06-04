logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Man attacked, loses $300,000 Rolex in Sheung Shui robbery

NEWS
6 mins ago
logo
logo
logo

A 36-year-old man was attacked and robbed of a Rolex watch worth about HK$300,000 in Sheung Shui on Wednesday night.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The victim, surnamed Lee, was set upon by five men aged 25 to 30 armed with iron bars at Hak Pai Tsai Village on Sha Tau Kok Road-Lung Yeuk Tau Road around 11.31pm. The assailants stole his watch and fled in a private car.

Lee suffered hand injuries and back pain. He was taken to North District Hospital conscious. Police have classified the case as assault occasioning actual bodily harm and theft, with the case handed to the Tai Po police district crime investigation team. No arrests have been made.

The victim is understood not to know the five suspects.

robbery Rolex Sheung Shui

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
2 village houses in Sai Kung hit by series of burglaries, Rolex stolen
NEWS
04-06-2026 07:11 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
NEWS
21-05-2026 00:34 HKT
Three arrested after Tsim Sha Tsui jewelry worker robbed of $500,000 in gold
NEWS
05-05-2026 18:26 HKT
61-year-old man arrested over false $14,000 robbery report in Hung Hom
NEWS
06-02-2026 17:56 HKT
Robbed twice in 48 hours: Sheung Wan victim possibly linked to failed Haneda Airport heist
WORLD
30-01-2026 23:26 HKT
Man robbed of $100,000 at Mong Kok ATM
NEWS
28-01-2026 00:37 HKT
Woman robbed at knife-point by man posing as client in Mong Kok flat
NEWS
26-01-2026 01:37 HKT
Vietnamese woman injured in robbery by another Vietnamese in Tai Kok Tsui
NEWS
14-01-2026 12:51 HKT
Robber on loose after $650k luxury watch heist in Tsim Sha Tsui
NEWS
11-01-2026 16:44 HKT
The small crown of Queen Victoria, designed by Prince Albert and crafted by Joseph Kitching, London, 1840–1842, set with sapphires and diamonds in gold and silver is displayed at the exhibition "Dynastic Jewels" organized by The Al Thani Collection at the Hôtel de la Marine museum in Paris, France, Monday, Dec. 8, 2025. Credit: AP/Michel Euler
More glittering royal jewels displayed while Paris is still uneasy over the Louvre robbery
WORLD
10-12-2025 14:09 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
SOCIAL BUZZ
17-08-2026 17:47 HKT
HK tourist breaks down over language barrier in Taiwan, police step in to help
SOCIAL BUZZ
17-08-2026 22:38 HKT
(File photo)
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
NEWS
17-08-2026 19:02 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.