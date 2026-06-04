Man attacked, loses $300,000 Rolex in Sheung Shui robbery

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2 village houses in Sai Kung hit by series of burglaries, Rolex stolen
04-06-2026 07:11 HKT
Amber rainstorm brings flooding to Sheung Shui, minibuses stranded
21-05-2026 00:34 HKT
Three arrested after Tsim Sha Tsui jewelry worker robbed of $500,000 in gold
05-05-2026 18:26 HKT
61-year-old man arrested over false $14,000 robbery report in Hung Hom
06-02-2026 17:56 HKT
Man robbed of $100,000 at Mong Kok ATM
28-01-2026 00:37 HKT
Woman robbed at knife-point by man posing as client in Mong Kok flat
26-01-2026 01:37 HKT
Vietnamese woman injured in robbery by another Vietnamese in Tai Kok Tsui
14-01-2026 12:51 HKT
Robber on loose after $650k luxury watch heist in Tsim Sha Tsui
11-01-2026 16:44 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT