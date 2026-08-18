logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Car overturns in Beacon Hill crash, driver injured

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A private car overturned in Beacon Hill on Tuesday morning after the driver apparently lost control on Lung Kui Road.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred around 6.04am. Emergency personnel arrived to find the vehicle flipped onto its roof. The male driver sustained minor injuries and was taken to hospital conscious.

Police are investigating the cause of the crash.

traffic accident Beacon Hill overturned car

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
NEWS
8 hours ago
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
NEWS
17-08-2026 07:41 HKT
Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
NEWS
13-08-2026 05:48 HKT
logo
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
NEWS
13-08-2026 01:23 HKT
logo
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
NEWS
05-01-2026 04:42 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
NEWS
12-12-2025 03:35 HKT
P-plate car flips over in Tsuen Wan, driver unhurt
NEWS
12-12-2025 03:29 HKT
Driver rescued after bread truck overturns on slippery Hung Hom road
NEWS
10-12-2025 06:51 HKT
Three-vehicle collision in Chai Wan leaves elderly driver unconscious
NEWS
10-12-2025 02:29 HKT
Cyclist dies after being struck by truck in Tai Po
NEWS
16-11-2025 17:58 HKT
(file photo)
Domestic helper dies in HK, employer left footing repatriation bill
SOCIAL BUZZ
20 hours ago
Cathay Pacific flight to Jakarta returns to HK after suspected engine overheating
NEWS
17-08-2026 05:11 HKT
HK tourist breaks down over language barrier in Taiwan, police step in to help
SOCIAL BUZZ
10 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.