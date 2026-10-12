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BUSINESS
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FINANCE

HSBC, Goldman to headline HKMA's Global Financial Leaders' Summit, Bloomberg reports

FINANCE
2 hours ago
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Global finance chiefs from HSBC (0005), Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, and Citadel Securities are expected to join the fifth Global Financial Leaders' Investment Summit next month, organized by the Hong Kong Monetary Authority, Bloomberg reported on Monday.

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The summit also attracted representatives from Standard Chartered (2888), Franklin Templeton, State Street, and Bain Capital, according to people familiar with the matter.

Meanwhile, the report noted that details of the summit and guest lists have not yet been finalized and are subject to change.

Bloomberg could not reach some of the relevant financial institutions for comment, and some spokespersons also declined to comment on the matter.

The report cited an HKMA spokesman as saying that the summit will invite global business leaders to discuss the latest developments in the global market and economy, adding that the authority is still making preparations and will announce the details in due course.

The summit will be held from November 2 to 4 at the Four Seasons Hotel Hong Kong, featuring seminars with speakers including entrepreneurs, investment bankers, and asset managers, covering topics such as the economic outlook, geopolitical risks, and artificial intelligence risks, the people said.

The HKMA will also hold a welcome dinner at The Henderson on November 2.

The summit welcomed over 300 financial leaders last year, while senior officials from the mainland usually reported on China’s policy headwinds at previous summits.
 

Global Financial Leaders' Investment SummitHong Kong Monetary AuthorityHSBCGoldman SachsStandard Chartered

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