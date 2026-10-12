HSBC, Goldman to headline HKMA's Global Financial Leaders' Summit, Bloomberg reports

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HSBC plans job cuts across UK wealth business in AI push, FT reports
07-10-2026 17:08 HKT
HKMA questions HSBC AI center plan in HK's rival Singapore
06-10-2026 20:56 HKT
Widening HKD-USD rate gap pushes HKD towards 7.8500 weak-side CU: HKMA
06-10-2026 20:47 HKT
Goldman Sachs pushes Fed rate hike forecast to December
01-10-2026 20:42 HKT
HSBC names stablecoin 'HSBC RedCoin' amid strong digital asset demand
30-09-2026 15:18 HKT
Hong Kong launches largest digital green bond worth $20 billion
29-09-2026 21:58 HKT
HSBC completes US$1 billion share buyback program
29-09-2026 11:17 HKT
HSBC issues €3.75 bln senior unsecured notes
23-09-2026 10:20 HKT
Thailand plans entry and exit fees totalling $338 for air travellers
09-10-2026 03:37 HKT