Foxconn third-quarter revenue soars on AI demand, beats market forecast

Taiwan's Foxconn, the world's largest contract electronics maker, reported on Monday a 47 percent jump in third-quarter revenue year-on-year that beat market estimates, fuelled by strong AI-related demand.

Revenue for the July-September quarter was T$3.03 trillion, well above an LSEG SmartEstimate of T$2.83 trillion that gives greater weight to forecasts from analysts who are more consistently accurate.

Strong AI demand led to robust revenue growth for its cloud and networking products division, while smart consumer electronics, which include iPhones, posted significant growth, the company said.

September revenue alone rose 38 percent year-on-year to T$1.16 trillion, a record for a single month and the first time it has surpassed T$1 trillion on a monthly basis.

AI-related operations are expected to continue growing in the fourth quarter, the company said.

Together with the traditional peak season for electronics products in the second half of the year, this should "support overall performance in line with current market expectations," it said

But it added that "it remains necessary to monitor the impact of a volatile global political and economic environment".

Foxconn, formally called Hon Hai Precision Industry, does not provide numerical forecasts. It will report full third-quarter earnings on November 12.