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FINANCE

Foxconn third-quarter revenue soars on AI demand, beats market forecast

FINANCE
2 hours ago
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The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's headquarters in New Taipei City, Taiwan March 29, 2016. REUTERS
The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's headquarters in New Taipei City, Taiwan March 29, 2016. REUTERS

Taiwan's Foxconn, the world's largest contract electronics maker, reported on Monday a 47 percent jump in third-quarter revenue year-on-year that beat market estimates, fuelled by strong AI-related demand.

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  • Revenue for the July-September quarter was T$3.03 trillion, well above an LSEG SmartEstimate of T$2.83 trillion that gives greater weight to forecasts from analysts who are more consistently accurate.
  • Strong AI demand led to robust revenue growth for its cloud and networking products division, while smart consumer electronics, which include iPhones, posted significant growth, the company said.
  • September revenue alone rose 38 percent year-on-year to T$1.16 trillion, a record for a single month and the first time it has surpassed T$1 trillion on a monthly basis.
  • AI-related operations are expected to continue growing in the fourth quarter, the company said.
  • Together with the traditional peak season for electronics products in the second half of the year, this should "support overall performance in line with current market expectations," it said
  • But it added that "it remains necessary to monitor the impact of a volatile global political and economic environment".
  • Foxconn, formally called Hon Hai Precision Industry, does not provide numerical forecasts. It will report full third-quarter earnings on November 12.
  • The company's shares have gained 10 percent this year, underperforming a 72 percent rise for the Taiwan market. The stock closed up 1.2 percent on Monday ahead of the revenue data release. The benchmark index ended the day 2.6 percent higher.

Reuters

 

 

Foxconnrevenueforecast

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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