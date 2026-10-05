Foxconn third-quarter revenue jumps 47 percent y/y, beats market forecast

Taiwan's Foxconn, the world's largest contract electronics maker and Nvidia's biggest server maker, reported on Monday a jump of 47 percent in third-quarter revenue year on year that beat market forecasts, fuelled by strong AI-related demand.

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Revenue for the quarter from July to September was T$3.03 trillion, Foxconn said in a statement, well above the LSEG SmartEstimate of T$2.83 trillion that gives greater weight to forecasts from analysts who are more consistently accurate.

Reuters