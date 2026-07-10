Heroin hidden in platform sandals seized at Guangzhou Baiyun Airport

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HK man caught with cocaine worth $48,000 hidden in shoes at Macau border
10-07-2026 03:58 HKT
Thai Airways employee arrested in Australia after heroin found in bags
30-06-2026 12:53 HKT
China coach says future bright after first football medal in 28 years
03-10-2026 18:28 HKT
China a better influence in Latin America than US: poll
03-10-2026 13:21 HKT
China initiates anti-dumping investigation into p-nitrotoluene from EU
03-10-2026 12:04 HKT
Eala-conqueror Wang wins Asian Games tennis gold and Olympic berth
02-10-2026 16:54 HKT
Taiwan gender-row boxer Lin Yu-ting wins 'monumental' Asian Games gold
02-10-2026 15:59 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT