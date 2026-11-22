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Trump calls for Nvidia's Huang to be given 'second chance'
21-11-2026 05:18 HKT
Nvidia chair says the board will not rehire Huang as CEO
18-11-2026 08:08 HKT
Nvidia rules out Huang comeback as campaign for his return grows
17-11-2026 06:56 HKT
Nvidia faces extraordinary push to restore Huang days after his exit
17-11-2026 02:36 HKT
Trump backs potential return of Jensen Huang as Nvidia CEO
17-11-2026 00:58 HKT
Jensen Huang discusses comeback as Nvidia CEO with allies, FT reports
16-11-2026 11:16 HKT
Customs busts $6m counterfeit perfume and toy ring run by father-and-son duo
21-11-2026 11:37 HKT