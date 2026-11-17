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SC Capital's Ap Lei Chau project named Semora to offer 82 units
27-10-2026 20:16 HKT
Porto releases price list for 18 units on Tuesday
09-06-2026 18:06 HKT
Porto releases price list for 18 units on Wednesday
20-05-2026 18:39 HKT
Wang On's Porto unveils its first price list for 50 units on Tuesday
28-04-2026 15:33 HKT
2 intoxicated men arrested for assault after dispute in Ap Lei Chau
11-12-2025 06:45 HKT
HK logs three new chikungunya fever cases
06-08-2025 20:05 HKT
Elon Musk warns Hong Kong risks fading away over ultra-low birth rate
16-11-2026 18:16 HKT