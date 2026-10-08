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BUSINESS
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PROPERTY

Sierra Sea Phase 2C(2) to roll out first sales arrangement next week

PROPERTY
1 hour ago
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Sierra Sea Phase 2C.
Sierra Sea Phase 2C.

Sun Hung Kai Properties (0016) plans to upload its first sales arrangement for Phase 2C(2) of Sierra Sea as early as next week, featuring three- and four-bedroom layouts for tender.

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SHKP's real estate agency general manager Andy Chan Hon-lun, noted that the project's show flats has recorded over 2,000 visitors in a single day since opening to the public on Wednesday, with the majority of potential buyers from the New Territories.

Meanwhile, the first round of sales will start as early as next weekend, said Chan.

He added that the number and pricing for additional price-listed units will depend on the response and the number of checks collected on Friday.

Sun Hung Kai PropertiesSHKPSierra Seatender

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