Sierra Sea Phase 2C(2) to roll out first sales arrangement next week

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Ho Man Tin Fat Kwong Street receives at least 10 tenders
02-10-2026 15:14 HKT
Central Residence By The Park to tender one unit next Monday
24-09-2026 17:15 HKT
21 Borrett Road phase 2 to tender 10 units next Monday
24-09-2026 16:41 HKT
SHKP underlying profit up 4.6pc to $22.85 bln
10-09-2026 17:37 HKT
MTR interim profit surges 106pc, two projects to be tendered
13-08-2026 17:41 HKT
The Pavilia Farm III to tender three special units next Monday
30-07-2026 17:05 HKT
HSITP launches tender for four additional lands using two-envelope system
24-07-2026 16:12 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT
Parents arrested after the Tuen Mun girl seen carrying bags of beer
07-10-2026 17:42 HKT