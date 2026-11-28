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Van overturns on Fanling Highway after hitting barriers
27-11-2026 04:14 HKT
Three Light Rail routes diverted after truck collides with train in Tuen Mun
26-11-2026 11:46 HKT
Two injured in Sha Tin crash as Tesla driver fails breathalyzer test
26-11-2026 10:39 HKT
Car overturns after hitting barrier on Lin Cheung Road
23-11-2026 03:52 HKT
Elderly woman dies six days after van strike at Pok Fu Lam crossing
23-11-2026 02:13 HKT
Motorcyclist injured after hitting pothole on West Kowloon Highway
21-11-2026 02:22 HKT
Woman hospitalized after being struck by taxi in Wan Chai
21-11-2026 00:44 HKT
(Video) Van overturns after skidding into barrier on Waterloo Road
19-11-2026 03:35 HKT
Car flips after hitting railing in Kennedy Town
17-11-2026 02:07 HKT
Alice Huang skipped classes, wore designer labels during HKBU days
26-11-2026 11:08 HKT