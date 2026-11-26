Light Rail services on three routes in Tuen Mun were temporarily diverted on Thursday morning after a truck collided with a train, with no injuries reported.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The accident occurred at 10.30am at the junction of Lung Mun Road and Wu Chui Road. According to reports from the scene, the Light Rail train was carrying no passengers at the time of the collision.

Following the crash, the MTR suspended services at Melody Garden stop and diverted routes 610, 615 and 615P, skipping stops between Tuen Mun Ferry Pier and Light Rail Depot.

The rail operator arranged free shuttle buses operating between Tuen Mun Ferry Pier and Sam Shing stops, as well as between Butterfly and Siu Hei stops.

Meanwhile, the Transport Department closed some traffic lanes at the affected junction during the incident, causing heavy traffic in the area.

The MTR announced at 11.03am that the incident had been handled and Light Rail services were gradually returning to normal.