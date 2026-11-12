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HONG KONG
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NEWS

(Video) Private car reverses into 4 taxis while fleeing Tsim Sha Tsui roadblock

NEWS
47 mins ago
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A white Audi reversed into four taxis while trying to flee a police roadblock in Tsim Sha Tsui early Tuesday, then drove against traffic into Hillwood Road and escaped.

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Police set up the roadblock outside St Andrew's Church at 138 Nathan Road around 1.15am. Officers signalled the Audi driver to stop, but the car suddenly reversed in an attempt to escape, hitting four taxis before fleeing against traffic.

One taxi driver reported back pain and was taken to Queen Elizabeth Hospital conscious.

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Video circulating online showed officers rushing forward to try to stop the car as it reversed into the taxis, with people shouting at the driver to stop.

Netizens said the car ran a red light near Yue Hwa department store and nearly hit pedestrians, with some speculating it may have been involved in a drug case.

A section of Nathan Road from Austin Road towards Tsim Sha Tsui was temporarily closed for investigation.

police roadblock Tsim Sha Tsui hit-and-run

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