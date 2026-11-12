(Video) Private car reverses into 4 taxis while fleeing Tsim Sha Tsui roadblock

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Man arrested for slapping Tsim Sha Tsui taxi driver
12-11-2026 05:36 HKT
Drunken man critically injured after being hit by taxi in Tsim Sha Tsui
08-11-2026 05:07 HKT
Porsche driver arrested in Tsim Sha Tsui after cannabis found in car
19-10-2026 01:27 HKT
(Video) 2 women arrested after fight at Tsim Sha Tsui waterfront
14-10-2026 04:02 HKT
Reuters releases more intimate photos of Jensen Huang and Alice Huang
15-11-2026 01:46 HKT
Iran says supertanker with 2 million barrels of oil sank in Gulf
15-11-2026 23:00 HKT