HKO warns of widespread heavy rain in HK in next few hours

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China prepares for more heavy rain from back-to-back storms
26-08-2026 10:53 HKT
Mudslide in eastern China kills one, more heavy rain expected
14-08-2026 17:56 HKT
Widespread heavy rain expected shortly, HKO warns
29-07-2026 09:00 HKT
China braces for heavy rain as tropical storm Noul edges closer
24-07-2026 16:41 HKT
Heavy showers expected in parts of HK in next few hours, HKO warns
20-07-2026 06:59 HKT
Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK
14-07-2026 04:46 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT