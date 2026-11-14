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HONG KONG
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NEWS

HKO warns of widespread heavy rain in HK in next few hours

NEWS
3 hours ago
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The Hong Kong Observatory issued a special weather tip shortly after midnight on Saturday, saying a rain area over the waters west of the Pearl River Estuary and south of Hong Kong was gradually approaching, with rain expected to be heavy at times in the next few hours.

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At around 2am, the Observatory issued another special weather tip, saying widespread areas of Hong Kong could be affected by heavy rain in the next two to three hours, and urged the public to be on the alert.

heavy rain Observatory weather warning

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