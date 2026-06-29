Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns

Read More
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
22-05-2026 00:39 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
20-05-2026 04:31 HKT
At least 12 killed as heavy rains drench southern, central China
19-05-2026 16:31 HKT
5.2-magnitude earthquake strikes Guangxi, tremor felt in HK
18-05-2026 01:22 HKT
Heavy rains and thunderstorms expected later this week
12-05-2026 17:54 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
06-12-2025 16:33 HKT
Swedish court moves to strip HK parents of 'Save Lily' custody
25-06-2026 06:10 HKT