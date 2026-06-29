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HONG KONG
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NEWS

Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns

NEWS
1 hour ago
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Widespread heavy rain may affect Hong Kong in a couple of hours, the Hong Kong Observatory said at 3.30am on Monday.

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Members of the public are advised to be on the alert.

heavy rain weather warning Hong Kong Observatory

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