Widespread heavy rain expected shortly, HKO warns

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China braces for heavy rain as tropical storm Noul edges closer
24-07-2026 16:41 HKT
Heavy showers expected in parts of HK in next few hours, HKO warns
20-07-2026 06:59 HKT
Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK
14-07-2026 04:46 HKT
Unsettled weather continues with squally thunderstorms, HKO warns
08-07-2026 08:20 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
22-05-2026 00:39 HKT
At least 12 killed as heavy rains drench southern, central China
19-05-2026 16:31 HKT
10 mainland women arrested in Tsuen Wan anti-vice operation
28-07-2026 04:04 HKT
Alex Chui makes IMO history with perfect score and record seventh medal
27-07-2026 19:51 HKT