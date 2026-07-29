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HONG KONG
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NEWS

Widespread heavy rain expected shortly, HKO warns

NEWS
40 mins ago
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Widespread heavy rain may affect Hong Kong shortly, the Observatory said at 5.40am on Wednesday, urging the public to be on alert.

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Under the influence of a broad trough of low pressure, showers will be heavy at times with squally thunderstorms. The Observatory said it would issue rainstorm warning signals or localized heavy rain advisories when necessary.

Members of the public are advised to check the latest weather information before heading to work or school.

heavy rain squally thunderstorms weather warning

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