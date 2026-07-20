logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Heavy showers expected in parts of HK in next few hours, HKO warns

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

Areas of showers continue to develop in the vicinity of the Pearl River Estuary, with heavier rain expected over parts of the territory in the next couple of hours, the Hong Kong Observatory said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Members of the public are advised to be aware of the change in weather.

heavy showers weather warning Hong Kong Observatory

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK
NEWS
14-07-2026 04:46 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
NEWS
06-07-2026 06:37 HKT
Standby Signal No 1 remains in force as Tropical Storm Maysak edges closer to Hainan
NEWS
03-07-2026 07:36 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
NEWS
29-06-2026 04:25 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
NEWS
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
NEWS
22-05-2026 00:39 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
NEWS
20-05-2026 04:31 HKT
5.2-magnitude earthquake strikes Guangxi, tremor felt in HK
NEWS
18-05-2026 01:22 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
NEWS
04-03-2026 00:55 HKT
The Hong Kong Observatory has issued 12 tropical cyclone warning signals this year.
Future typhoons: fewer in numbers but stronger in intensity, warns Leung Wing-mo
NEWS
12-10-2025 17:57 HKT
(File Photo)
AI meets lottery: HK punters turn to chatbots for the $100m Mark Six jackpot
NEWS
13 hours ago
(File photo)
No plan to suspend dog-friendly dining scheme despite backlash, Tse says
NEWS
18 hours ago
Water supply disruption hits Shau Kei Wan, restaurants forced to suspend operations
NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.