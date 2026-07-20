Heavy showers expected in parts of HK in next few hours, HKO warns

Read More
Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK
14-07-2026 04:46 HKT
Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Amber rainstorm upgraded to red as heavy thundershowers hit HK
08-06-2026 02:21 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
22-05-2026 00:39 HKT
Thundery showers, squalls expected in next few hours, HKO warns
20-05-2026 04:31 HKT
5.2-magnitude earthquake strikes Guangxi, tremor felt in HK
18-05-2026 01:22 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT