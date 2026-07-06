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NEWS

Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns

NEWS
49 mins ago
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Heavy showers are expected at times in the next couple of hours under the influence of an active southerly airstream, the Hong Kong Observatory said.

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The public is advised to check the latest weather information before heading to work or school on Monday morning.

Intense gusts may also affect Hong Kong. Those outdoors are urged to seek safe shelter as soon as possible.

heavy rain intense gusts weather warning

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