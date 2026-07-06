Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns

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Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Intense gusts may continue to hit HK, Observatory warns
18-06-2026 07:18 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
22-05-2026 00:39 HKT
Amber rainstorm warning issued at 5.15am, heavy rain expected to continue
21-05-2026 07:57 HKT
HKO issues special weather alert, warns of heavy rain and strong gusts
24-04-2026 02:54 HKT
Amber rainstorm warning issued as heavy rain hits HK
04-03-2026 00:55 HKT