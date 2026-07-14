Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK

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Heavy showers, intense gusts expected in next few hours, HKO warns
06-07-2026 06:37 HKT
Heavy rain expected to hit HK in next few hours, Observatory warns
29-06-2026 04:25 HKT
Heavy rain floods southwest China, red alert issued for mountain torrents
08-06-2026 05:30 HKT
Thundery showers, squalls to hit HK in next few hours, Observatory warns
22-05-2026 00:39 HKT
At least 12 killed as heavy rains drench southern, central China
19-05-2026 16:31 HKT
Heavy rains and thunderstorms expected later this week
12-05-2026 17:54 HKT
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
06-12-2025 16:33 HKT
HKO warns widespread heavy rain may affect territory within hours
17-09-2025 05:43 HKT
HKO warns heavy rain may hit widespread areas of HK within hours
08-09-2025 01:04 HKT
65 arrested as police bust illegal nightclub and gambling dens
12-07-2026 19:00 HKT