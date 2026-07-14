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HONG KONG
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NEWS

Widespread heavy rain expected in next few hours, low pressure area near HK

NEWS
1 hour ago
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Widespread heavy rain may affect Hong Kong in a couple of hours, the Observatory said at 4.20am on Tuesday, urging the public to be on alert.

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A low-pressure area over the northern South China Sea has moved to within 100 kilometres south of Hong Kong, but its structure remains relatively loose with weak winds and convections near its centre. It has not yet reached tropical cyclone intensity.

The low-pressure area is expected to move northwest towards the Pearl River Estuary on Tuesday morning. As it edges closer, winds may slightly strengthen over parts of the territory. The Observatory said it will monitor its development and local wind conditions to assess the need for tropical cyclone warning signals.

Heavy showers and squally thunderstorms are expected during the day, with rainbands mainly located on the southern side of the system. Rainstorm warnings or localized heavy rain advisories may be issued, with possible flooding in low-lying areas.

heavy rain low-pressure area weather warning

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