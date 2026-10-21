Truck overturns after hitting crash barrier in San Po Kong, driver injured

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Taxi driver suspected of fainting at wheel in Lok Fu
19-10-2026 02:43 HKT
3-vehicle crash on North Lantau Highway caught on dashcam
16-10-2026 04:46 HKT
4 injured in 3-vehicle crash on Kwun Tong Bypass, all lanes closed
16-10-2026 00:46 HKT
Car crashes into road works vehicle in Yau Ma Tei, driver injured
14-10-2026 06:24 HKT
Pedestrian critically injured after being hit by taxi in Sham Shui Po
09-10-2026 04:10 HKT
Car overturns after crashing into barrier on West Kowloon Corridor
08-10-2026 02:59 HKT
3 injured in 4-vehicle crash on Tuen Mun Road
06-10-2026 03:30 HKT