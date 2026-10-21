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HONG KONG
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NEWS

Truck overturns after hitting crash barrier in San Po Kong, driver injured

NEWS
37 mins ago
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A box truck overturned after crashing into an impact-absorbing barrier in San Po Kong early on Wednesday, injuring the driver.

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The accident occurred around 4am as the truck travelled along Prince Edward Road East towards Kwun Tong. Near Rhythm Garden, at the fork between Prince Edward Road East and the Kwun Tong Bypass, the truck apparently lost control and hit the barrier before overturning.

The driver was briefly trapped inside before climbing out. He suffered injuries to his head and limbs and was taken to Queen Elizabeth Hospital conscious.

Photos from the scene showed the truck lying across the lanes of Prince Edward Road East, with severe front-end damage, a detached wheel and parts scattered on the road. The barrier was also badly damaged.

Sources said the truck was delivering goods to convenience stores.

traffic accident San Po Kong truck overturns

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