Tesla and KMB bus collide in Kowloon Tong, car mounts pavement and damages railing

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Car crashes into road works vehicle in Yau Ma Tei, driver injured
14-10-2026 06:24 HKT
Pedestrian critically injured after being hit by taxi in Sham Shui Po
09-10-2026 04:10 HKT
Car overturns after crashing into barrier on West Kowloon Corridor
08-10-2026 02:59 HKT
3 injured in 4-vehicle crash on Tuen Mun Road
06-10-2026 03:30 HKT
Motorcyclist critically injured in collision with Tesla in Western District
02-10-2026 03:25 HKT
9 vehicles crash on Tolo Highway in Tai Po, traffic congested
21-09-2026 08:22 HKT
Metal frame falls off truck onto oncoming vehicle in Ta Kwu Ling
21-09-2026 01:49 HKT
Transport chief takes a back seat on fining transit nuisance behavior
14-10-2026 18:09 HKT