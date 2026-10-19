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HONG KONG
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NEWS

Man injured in Tuen Mun after car overturns

NEWS
44 mins ago
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A man was injured in a traffic accident in Tuen Mun on Monday morning after his car overturned and landed on its roof.

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​The private car lost control and crashed into a crash barrier near Siu Hong MTR Station and the Lam Tei Interchange while traveling along Tuen Mun Road toward Lam Tei.

​Rescuers arrived at the scene and found that the driver had already crawled out of the upside-down vehicle. 

He sustained multiple injuries and was transported by ambulance to Tuen Mun Hospital for treatment.
​Police are currently investigating the cause of the crash.

Tuen Mun

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