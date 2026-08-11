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NEWS

Driver flees after showing false ID, drugs found in broken-down Yau Ma Tei car

NEWS
7 hours ago
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A man in his 20s fled the scene on Monday after police stopped his broken-down car in Yau Ma Tei, with officers later finding a stash of drugs in the vehicle, authorities said.

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Police received a report around 5.37pm that a private car had broken down at the junction of Ferry Street and Kansu Street. When officers arrived, the driver reportedly showed an identity card belonging to another person before fleeing.

A search of the car uncovered about 14 suspected etomidate e-cigarette capsules, along with small amounts of suspected cannabis, psychedelic mushrooms and ecstasy pills. The total value of the drugs is being counted.

Police have classified the case as trafficking in dangerous drugs, possessing another person's identity card, unauthorised taking of a vehicle and obstructing police. No arrests have been made.

Yau Ma Tei drug trafficking hit-and-run investigation

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