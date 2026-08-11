Driver flees after showing false ID, drugs found in broken-down Yau Ma Tei car

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Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested
04-08-2026 01:44 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT
Customs seizes $19m drugs at airport, 4 passengers arrested
30-07-2026 05:41 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested
29-07-2026 06:01 HKT
Customs seizes $11m drugs at airport, 3 passengers arrested
23-07-2026 02:01 HKT
Man, 38, arrested in Lok Ma Chau drug bust with $2.7m etomidate seized
21-07-2026 05:08 HKT
Police bust Kwai Chung ‘drug car’ targeting World Cup final fans
20-07-2026 06:43 HKT
Awning fire in Yau Ma Tei back lane extinguished, no injuries
20-07-2026 01:38 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
15 hours ago