Police bust drug distribution centre in Tsuen Wan storage unit, $1.1m cannabis seized

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2 men injured in iron bar attack near Tsuen Wan ferry pier
22-09-2026 05:43 HKT
2 brothers arrested after street brawl in Tsuen Wan over inheritance dispute
22-09-2026 02:12 HKT
(Video) CCTV captures boy hit by MPV while crossing Tsuen Wan road
02-09-2026 04:40 HKT
Power outage hits 2 Belvedere Garden blocks for 3 hours on sweltering night
14-08-2026 04:57 HKT
Woman dies after being pulled from sea off Tsuen Wan
14-08-2026 04:51 HKT
13-year-old girl found dead after hanging in Yau Ma Tei flat
14-10-2026 03:20 HKT
Kim Jones to open first global flagship at Henderson's Central Yards in 2027
13-10-2026 20:13 HKT