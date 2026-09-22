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HONG KONG
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NEWS

Police bust drug distribution centre in Tsuen Wan storage unit, $1.1m cannabis seized

NEWS
1 hour ago
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Tsuen Wan police have dismantled a drug distribution centre in the district, seizing about 5.7 kilogrammes of suspected cannabis buds worth about HK$1.1 million and arresting a 28-year-old local man.

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Following intelligence analysis and investigation, officers from the Tsuen Wan police district special duties team intercepted a suspicious local man at an industrial building on Tuesday night and found about half a kilogramme of suspected cannabis buds in a paper bag he was carrying.

A search of a nearby mini-storage unit uncovered a further 5kg of suspected cannabis buds.

The man was arrested on suspicion of drug trafficking and is being detained for investigation.

cannabis drug trafficking Tsuen Wan

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