Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested

Read More
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT
Customs seizes $19m drugs at airport, 4 passengers arrested
30-07-2026 05:41 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested
29-07-2026 06:01 HKT
Customs seizes $11m drugs at airport, 3 passengers arrested
23-07-2026 02:01 HKT
Customs seizes 250 live birds smuggled in baggage at Lok Ma Chau Spur Line
22-07-2026 05:08 HKT
Man, 38, arrested in Lok Ma Chau drug bust with $2.7m etomidate seized
21-07-2026 05:08 HKT
Police bust Kwai Chung ‘drug car’ targeting World Cup final fans
20-07-2026 06:43 HKT