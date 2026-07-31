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NEWS

Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested

NEWS
12 mins ago
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Hong Kong Customs arrested a 34-year-old American male passenger at Hong Kong International Airport on Monday after seizing about 33 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$6.8 million, authorities said.

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The passenger arrived in Hong Kong from New York. The suspected drugs were found in his two checked-in suitcases during customs clearance. He was arrested and investigations are ongoing.

Customs cannabis buds drug trafficking airport seizure American arrest

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