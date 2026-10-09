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HONG KONG
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NEWS

13-year-old girl found dead after hanging in Yau Ma Tei flat

NEWS
39 mins ago
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A 13-year-old girl was found dead after hanging in her room in Yau Ma Tei on Tuesday night.

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Police received a report at 9.44pm from a woman who found her daughter hanging in a room at a unit in Mong Kok Building, 546 Nathan Road, and took her down.

Police and rescuers arrived and confirmed the girl was dead at the scene. Initial investigations suggest she used a nylon rope, and a suicide note was found at the scene.

Police are investigating. The cause of death is pending a post-mortem examination.

EDITOR’S NOTE — This story includes discussion of suicide. If you or someone you know has suicidal thoughts, help is available. Dial 2896 0000 for The Samaritans or 2382 2007 for Suicide Prevention Services.

You can also call Suicide Prevention Services at 2382 0000 or CEASE Crisis Centre of Tung Wah Groups of Hospitals at 18281.The government hotline 18111 can provide support for people with mental health needs and render immediate mental health support and referral services.

death Yau Ma Tei teenage girl

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