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HONG KONG
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NEWS

Man found dead at Tai Wai flat after family reports losing contact

NEWS
50 mins ago
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A 35-year-old man was found dead at his flat in Chun Shek Estate, Tai Wai, on Thursday night after his family reported losing contact with him.

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Police received a report around 11pm from the man's family, who were worried he might have collapsed at his home in Shek Yuk House.

Paramedics arrived and found the man, surnamed Lee, lying in the unit. He was confirmed dead.

The cause of death is pending a post-mortem examination and the case is under investigation.

death Tai Wai Chun Shek Estate

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