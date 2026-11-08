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HONG KONG
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NEWS

Man dies after collapsing on bus at Lei Muk Shue Estate terminus

NEWS
1 hour ago
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A 66-year-old male passenger died after collapsing on a bus at Lei Muk Shue Estate bus terminus on Saturday night.

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Police received a report at 11.34pm from a 62-year-old bus driver surnamed Lai that a man had collapsed on a bus at the terminus.

The man, surnamed Leung, was found unconscious and taken to Yan Chai Hospital, where he was later pronounced dead.

The case has been classified as death upon arrival at hospital. The cause of death is pending a post-mortem examination, and the circumstances are under investigation. The bus was on KMB Route 36B.

death bus passenger Lei Muk Shue

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