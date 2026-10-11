Hiker dies after collapsing on trail in Wu Kau Tang

A man has died after collapsing while hiking with a companion in Wu Kau Tang, Tai Po, on Sunday.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

At around 3pm, emergency services received a report that two men were hiking near Ha Miu Tin when one of them suddenly felt unwell and lost consciousness.

The Government Flying Service dispatched a helicopter to the scene to rescue the unconscious hiker.

The hiker was airlifted to Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, where he received emergency first aid, including the use of an automated cardiopulmonary resuscitation (CPR) machine. Despite resuscitation efforts, the man was pronounced dead at the hospital.