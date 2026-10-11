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HONG KONG
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NEWS

Hiker dies after collapsing on trail in Wu Kau Tang

NEWS
3 hours ago
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A man has died after collapsing while hiking with a companion in Wu Kau Tang, Tai Po, on Sunday.

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At around 3pm, emergency services received a report that two men were hiking near Ha Miu Tin when one of them suddenly felt unwell and lost consciousness.

The Government Flying Service dispatched a helicopter to the scene to rescue the unconscious hiker.

The hiker was airlifted to Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, where he received emergency first aid, including the use of an automated cardiopulmonary resuscitation (CPR) machine. Despite resuscitation efforts, the man was pronounced dead at the hospital.

Wu Kau Tangcollapsedieshiking

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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