Fisherman falls into sea at Pok Fu Lam, rescued unconscious

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Security guard hit by truck at Pok Fu Lam estate
19-08-2026 02:00 HKT
Woman dies after being pulled from sea off Tsuen Wan
14-08-2026 04:51 HKT
82-year-old man dies after drowning at Wu Kai Sha pier
13-08-2026 06:35 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
2 sampans collide off Tai Po while night fishing for cuttlefish, 3 injured
29-05-2026 01:40 HKT
Wild boar put down after getting head stuck in Pok Fu Lam railing
10-02-2026 00:12 HKT
Ambulance sinks into pavement at Sai Ying Pun waterfront park
20-08-2026 02:14 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
20-08-2026 02:25 HKT
BLACKPINK’s Jennie tears up after wardrobe mishap at Osaka show
17-08-2026 21:03 HKT