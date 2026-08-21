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NEWS

Fisherman falls into sea at Pok Fu Lam, rescued unconscious

NEWS
1 hour ago
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A man fell into the sea while fishing at the waterfront near Waterfall Bay Road in Pok Fu Lam early on Friday morning, and was rescued unconscious.

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The incident occurred around midnight. A passer-by spotted the man in the water and raised the alarm. Firefighters and marine police launched a joint search and pulled the man from the sea.

He was unconscious and taken to Queen Mary Hospital in critical condition. Fishing gear and personal belongings were found at the scene.

Police are investigating the cause of the accident and trying to identify the victim.

drowning Pok Fu Lam fishing accident

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