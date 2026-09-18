Man, 45, dies after being rescued from sea off Kwun Tong public pier

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Fisherman falls into sea at Pok Fu Lam, rescued unconscious
21-08-2026 04:21 HKT
Woman dies after being pulled from sea off Tsuen Wan
14-08-2026 04:51 HKT
82-year-old man dies after drowning at Wu Kai Sha pier
13-08-2026 06:35 HKT
Tuen Mun beach drowning claims life of husband 5 days after wife
13-08-2026 01:04 HKT
Industrial centre in Kwun Tong vandalised with red paint
10-12-2025 03:26 HKT
Officer injured in 2005 knife attack dies after over 20 years paralysed
17-09-2026 00:27 HKT
Naked woman spotted strolling through Lan Kwai Fong late at night
16-09-2026 18:04 HKT