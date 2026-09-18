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HONG KONG
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NEWS

Man, 45, dies after being rescued from sea off Kwun Tong public pier

NEWS
58 mins ago
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A 45-year-old man died after being rescued from the sea off Kwun Tong public pier on Thursday night.

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Police received a report around 9pm of a suspected person falling into the water and alerted rescue personnel.

The man, surnamed Lam, was pulled from the sea and found unconscious. He was rushed to United Christian Hospital but was later pronounced dead.

Police are investigating the circumstances, and the cause of death is pending further determination.

EDITOR’S NOTE — This story includes discussion of suicide. If you or someone you know has suicidal thoughts, help is available. Dial 2896 0000 for The Samaritans or 2382 2007 for Suicide Prevention Services.

You can also call Suicide Prevention Services at 2382 0000 or CEASE Crisis Centre of Tung Wah Groups of Hospitals at 18281.The government hotline 18111 can provide support for people with mental health needs and render immediate mental health support and referral services.

drowning Kwun Tong public pier

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