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Security guard hit by truck at Pok Fu Lam estate

NEWS
20 mins ago
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A security guard in his 40s was struck by a truck at Chi Fu Fa Yuen on Chi Fu Road in Pok Fu Lam on Tuesday night.

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The accident occurred around 9pm. The guard, who suffered back pain, was conscious and taken to Queen Mary Hospital for treatment.

Photos from the scene showed the truck bearing dual-plate and the guard lying on the roadside in a reflective vest.

traffic accident Pok Fu Lam security guard

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