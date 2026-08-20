Truck crashes into railings in Kwai Chung, driver says he swerved to avoid black cat

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Security guard hit by truck at Pok Fu Lam estate
19-08-2026 02:00 HKT
Elderly pedestrian dies 5 days after being hit by minibus in To Kwa Wan
19-08-2026 01:39 HKT
Car overturns in Beacon Hill crash, driver injured
18-08-2026 08:00 HKT
11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
17-08-2026 07:41 HKT
Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
13-08-2026 05:48 HKT
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
13-08-2026 01:23 HKT
Customs seizes $1.53m illicit cigarettes in Kwai Chung, arrests one
04-06-2026 02:05 HKT
Customs seize 5m illicit cigarettes worth $22m in Kwai Chung warehouse raid
11-03-2026 03:00 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT