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NEWS

Truck crashes into railings in Kwai Chung, driver says he swerved to avoid black cat

NEWS
52 mins ago
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A refrigerated truck crashed into railings and mounted a pavement in Kwai Chung early on Thursday morning, with the driver reportedly saying he swerved to avoid a black cat.

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The incident occurred around 4am on Fu Uk Road as the truck, marked as carrying frozen poultry, was heading downhill towards Kwok Shui Road. The vehicle ploughed through about three metres of railing near Primrose Hill before coming to a stop.

The 51-year-old male driver, surnamed Ho, was briefly trapped inside but was later freed with help from firefighters. He was conscious and did not require hospital treatment. Police are investigating the cause of the accident.

traffic accident Kwai Chung driver trapped

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