Elderly pedestrian dies 5 days after being hit by minibus in To Kwa Wan

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11 injured in Tuen Mun crash between car and green minibus
18-08-2026 00:39 HKT
Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange
17-08-2026 07:41 HKT
Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
13-08-2026 05:48 HKT
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
13-08-2026 01:23 HKT
Illegal fuel station busted in To Kwa Wan shop amid rising cases
12-03-2026 20:37 HKT
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
05-01-2026 04:42 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
12-12-2025 03:35 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT