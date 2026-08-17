Truck overturns on Central Kowloon Bypass, blocking Kai Tak Interchange

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Tesla hits pedestrian after lane changes in Mong Kok
13-08-2026 05:48 HKT
(Video) Tour bus driver dies after collapsing at wheel in Shing Mun Tunnel
13-08-2026 01:23 HKT
Light van overturns on Fanling Highway
16-06-2026 07:35 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
04-06-2026 07:07 HKT
Fire breaks out at vehicle scrapyard in Pat Heung, road closed
10-04-2026 01:26 HKT
Burst water main in Fanling causes severe flooding near San Wai barracks
29-01-2026 00:27 HKT
(Video) Woman driver apologises after car, taxi collide in Sha Tin
05-01-2026 04:42 HKT
Passengers praise faster commutes on new Central Kowloon Bypass bus routes
22-12-2025 16:51 HKT
Drink-drive suspect arrested after rear-end collision in Sha Tin
12-12-2025 03:35 HKT
P-plate car flips over in Tsuen Wan, driver unhurt
12-12-2025 03:29 HKT
Cathay flight lost contact after crew switched to wrong radio frequency
14-08-2026 19:24 HKT