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BUSINESS
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FINANCE

Alibaba unveils new flagship AI model with safety upgrades

FINANCE
1 hour ago
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Qwen and Alibaba logos are seen in this illustration taken. (Reuters)
Qwen and Alibaba logos are seen in this illustration taken. (Reuters)

China's Alibaba (9988) unveiled its new flagship artificial intelligence model Qwen4-Max on Sunday, saying it enhanced the system's ability to handle complex professional and scientific work while improving protections against safety risks.

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Here are some more details:

  • "It can take on a wide range of creative and professional work, spanning 3D modeling, game development, precision manufacturing, finance, law, healthcare, and frontier scientific discovery," the company said
  • Chinese tech companies — a huge force in open-weight AI models globally — are locked in a fierce and fast-moving battle to build more powerful systems without making them prohibitively expensive to run
  • The Chinese tech giant said that Qwen4-Max outperforms Qwen3.8-Max, unveiled in August this year, with fewer tokens and cost efficiency
  • Alibaba said Qwen4-Max's training included security checks alongside coding tests, helping reduce vulnerabilities such as code injection, memory-safety flaws and broken access controls
  • Safeguards to prevent misuse of the model in areas such as cybercrime and hazardous materials were strengthened, while internal testing found no evidence of significant high-risk capabilities, the company added
  • Chinese AI model developers have in recent months increased safety disclosures in new model releases, amid growing global concern surrounding "rogue AI" and loss-of-control risks

Reuters

 

AlibabaflagshipAImodelQwen4

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