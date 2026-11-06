Hong Kong stocks open lower amid tech selloff

Read More
Hang Seng Index jumps nearly 400 points at open
05-11-2026 10:00 HKT
Wall St opens higher as Democrats win Congress; data center stocks slide
04-11-2026 22:39 HKT
Global stocks rally, dollar dips after Democrats' 'blue sweep' victory
04-11-2026 21:42 HKT
Crypto holders face tax reporting under new law passed by LegCo
04-11-2026 19:27 HKT
Joshua Wong sentenced to 10 years over foreign collusion charge
05-11-2026 10:47 HKT
Cyclist spotted on Tai Po Sports Ground running track
04-11-2026 11:50 HKT