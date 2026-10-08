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BUSINESS
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FINANCE

Wall St opens lower as oil jump, high yields fuel inflation concerns

FINANCE
1 hour ago
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A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
A Wall Street sign hangs in front of a US Flag outside the New York Stock Exchange (NYSE). REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

US stocks opened lower on Thursday as oil prices surged and Treasury yields hovered near multi-year highs, stoking inflation worries ahead of an earnings season that will test whether corporate profits can sustain the momentum.

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The Dow Jones Industrial Average fell 178.5 points, or 0.35 percent, at the open to 51,001.38. The S&P 500 fell 28.9 points, or 0.37 percent, at the open to 7,772.87, while the Nasdaq Composite fell 135.05 points, or 0.49 percent, to 27,403.64 at the opening bell.

Reuters


 

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