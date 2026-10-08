Wall St opens lower as oil jump, high yields fuel inflation concerns

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Webull sinks after CNBC reports US House panel flagged China ties
07-10-2026 22:53 HKT
IEA, EU discuss proposed oil, diesel stocks release, sources say
07-10-2026 22:16 HKT
Wall St opens lower as bond yields and oil rebound; Fed minutes in focus
07-10-2026 21:36 HKT
US 30-year bond yield hits fresh 24-year high
07-10-2026 21:15 HKT
More MPF members choose DIS funds as market jitters, US funds surpass HK
07-10-2026 20:41 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT